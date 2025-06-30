Правительство доработало бюджет-2025: расходы увеличатся на 449,8 млрд грн

Правительство зарегистрировало в Раде доработанные изменения в бюджет на 2025 год

Заседание бюджетного комитета парламента. Фото: facebook.com/roksolana.pidlas

Правительство внесло в Верховную Раду пересмотренный проект изменений в государственный бюджет на 2025 год. Расходы планируется увеличить на 449,8 млрд гривен, сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Основная часть средств будет направлена на оборону: +412,4 млрд грн, из которых 215,9 млрд грн – на закупку оружия и техники. Еще 1,16 млрд грн пойдут на поддержку ветеранов и их семей (выплата денежной помощи и компенсаций по страховым полисам), 0,8 млрд грн – на продолжение создания Национального военного мемориального кладбища.

Другие приоритеты расходов:

– 18,1 млрд грн – увеличение резервного фонда;

– 4,6 млрд грн – на питание учащихся во всех областях (1–4 классы) и в прифронтовых регионах (5–11 классы);

– 3,4 млрд грн – новая программа Министерства цифровой трансформации по закупке оборудования для тестирования оборонных технологий;

– 3,1 млрд грн – лекарства для онкологических больных, пациентов с гепатитами, редкими заболеваниями, гемофилией;

– 2,77 млрд грн – увеличение уставного капитала Фонда развития инноваций (Министерство цифровой трансформации);

– 1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам на создание военных лицеев;

– 0,65 млрд грн – оплата труда в пенитенциарной системе (Министерство юстиции).

Как планируют сбалансировать бюджет

184,9 млрд грн – увеличение привлечения средств через ОВГЗ;

147,5 млрд грн – перевыполнение доходов (в частности, налоги, перечисления от НБУ и госпредприятий);

65,1 млрд грн – сокращение расходов на погашение ОВГЗ;

46,7 млрд грн – снижение расходов на обслуживание госдолга;

3 млрд грн – сокращение расходов на гарантированные государством долги;

2,6 млрд грн – прочие сокращения, в том числе 900 млн грн из программы "помощник ветерана".

Дополнительные изменения

С 1 августа 2025 года средства от игорного бизнеса и треть военного подоходного налога планируется направлять на закупку техники для Министерства обороны. Эти поступления уже учтены в +412,4 млрд грн на оборону.

Также местным бюджетам будет разрешено использовать остатки средств государственной субсидии на школьные автобусы и убежища.

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