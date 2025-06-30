Правительство доработало бюджет-2025: расходы увеличатся на 449,8 млрд грн
Правительство внесло в Верховную Раду пересмотренный проект изменений в государственный бюджет на 2025 год. Расходы планируется увеличить на 449,8 млрд гривен, сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.
Основная часть средств будет направлена на оборону: +412,4 млрд грн, из которых 215,9 млрд грн – на закупку оружия и техники. Еще 1,16 млрд грн пойдут на поддержку ветеранов и их семей (выплата денежной помощи и компенсаций по страховым полисам), 0,8 млрд грн – на продолжение создания Национального военного мемориального кладбища.
Другие приоритеты расходов:
– 18,1 млрд грн – увеличение резервного фонда;
– 4,6 млрд грн – на питание учащихся во всех областях (1–4 классы) и в прифронтовых регионах (5–11 классы);
– 3,4 млрд грн – новая программа Министерства цифровой трансформации по закупке оборудования для тестирования оборонных технологий;
– 3,1 млрд грн – лекарства для онкологических больных, пациентов с гепатитами, редкими заболеваниями, гемофилией;
– 2,77 млрд грн – увеличение уставного капитала Фонда развития инноваций (Министерство цифровой трансформации);
– 1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам на создание военных лицеев;
– 0,65 млрд грн – оплата труда в пенитенциарной системе (Министерство юстиции).
Как планируют сбалансировать бюджет
- 184,9 млрд грн – увеличение привлечения средств через ОВГЗ;
- 147,5 млрд грн – перевыполнение доходов (в частности, налоги, перечисления от НБУ и госпредприятий);
- 65,1 млрд грн – сокращение расходов на погашение ОВГЗ;
- 46,7 млрд грн – снижение расходов на обслуживание госдолга;
- 3 млрд грн – сокращение расходов на гарантированные государством долги;
- 2,6 млрд грн – прочие сокращения, в том числе 900 млн грн из программы "помощник ветерана".
Дополнительные изменения
С 1 августа 2025 года средства от игорного бизнеса и треть военного подоходного налога планируется направлять на закупку техники для Министерства обороны. Эти поступления уже учтены в +412,4 млрд грн на оборону.
Также местным бюджетам будет разрешено использовать остатки средств государственной субсидии на школьные автобусы и убежища.
- Министерство финансов Украины заявило, что государственный бюджет на 2025 год сформирован таким образом, чтобы обеспечить стабильность страны даже в условиях продолжения боевых действий в течение всего года. На эти цели предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП страны.
- Однако уже в начале апреля появилась информация о том, что расходов бюджета может не хватить, поскольку Министерство обороны уже сейчас тратит средства, которые были запланированы на конец года (октябрь-декабрь). За эти деньги закупаются боеприпасы и вооружение с учетом сценария обострения боевых действий перед возможным замораживанием.
- 25 июня Кабинет министров утвердил изменения в государственный бюджет на 2025 год для покрытия увеличения расходов на оборону.