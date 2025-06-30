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Рейтинг 20 компаний с самым высоким доходом на одного сотрудника – лидеры OnlyFans и Valve
В 2024 году сервис подписки на эксклюзивный контент OnlyFans показал результат, который почти недостижим для большинства гигантов: $37,6 млн дохода на одного сотрудника. Это в 20 раз больше, чем у средней технологической компании. И почти вдвое больше, чем у второго места – Valve с $19 млн.
В мае сообщалось, что Fenix International (владелец OnlyFans) ведет переговоры о продаже сервиса инвесторам из Forest Road Company. Потенциальная стоимость сделки составляет около $8 миллиардов.
LIGA.net сообщает:
- какие компании вошли в 20 крупнейших по доходу на одного работника;
- почему OnlyFans опережает остальных с огромным отрывом;
- как устроена экономика платформы: доход, маржа, количество сотрудников;
- кому принадлежит OnlyFans и кто может купить эту платформу.
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