В 2024 году сервис подписки на эксклюзивный контент OnlyFans показал результат, который почти недостижим для большинства гигантов: $37,6 млн дохода на одного сотрудника. Это в 20 раз больше, чем у средней технологической компании. И почти вдвое больше, чем у второго места – Valve с $19 млн.

В мае сообщалось, что Fenix International (владелец OnlyFans) ведет переговоры о продаже сервиса инвесторам из Forest Road Company. Потенциальная стоимость сделки составляет около $8 миллиардов.

LIGA.net сообщает: