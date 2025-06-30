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Рейтинг 20 компаній із найвищим доходом на працівника – у лідерах OnlyFans і Valve
У 2024 році сервіс передплати на ексклюзивний контент OnlyFans показав результат, який майже недосяжний для більшості гігантів: $37,6 млн доходу на одного працівника. Це у 20 разів більше, ніж у середньої технологічної компанії. Та майже удвічі більше, ніж у другого місця – Valve із $19 млн.
У травні повідомляли, що Fenix International (власник OnlyFans) веде переговори про продаж сервісу інвесторам із Forest Road Company. Потенційна вартість угоди – близько $8 млрд.
LIGA.net розповідає:
- які компанії потрапили до 20 найбільших за доходом на одного працівника;
- чому OnlyFans випереджає решту з величезним відривом;
- як влаштована економіка платформи: дохід, маржа, кількість працівників;
- хто володіє OnlyFans і хто може купити цю платформу.
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