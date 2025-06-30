У 2024 році сервіс передплати на ексклюзивний контент OnlyFans показав результат, який майже недосяжний для більшості гігантів: $37,6 млн доходу на одного працівника. Це у 20 разів більше, ніж у середньої технологічної компанії. Та майже удвічі більше, ніж у другого місця – Valve із $19 млн.

У травні повідомляли, що Fenix International (власник OnlyFans) веде переговори про продаж сервісу інвесторам із Forest Road Company. Потенційна вартість угоди – близько $8 млрд.

LIGA.net розповідає: