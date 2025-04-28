За три роки українські моделі на OnlyFans заробили понад $111 мільйонів — ДПС

Дані ДПС свідчать, що протягом трьох років 5435 українців заробляли на OnlyFans

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Протягом 2020–2022 років українські контент-мейкери на платформі OnlyFans отримали понад $111 мільйонів доходу. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко в інтервʼю "Економічній правді".

Дані ДПС свідчать, що протягом трьох років 5435 українців заробляли на OnlyFans, при цьому вони мали 7036 акаунтів — оскільки один користувач міг вести декілька сторінок одночасно.

За словами Кравченка, наразі триває 606 податкових перевірок щодо доходів, ще 346 перевірок заплановано.

"Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам – 111 мільйонів доларів", – зазначив він.