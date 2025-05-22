Украина предложила Евросоюзу принять участие в финансировании ВСУ с 2026 года

Сергей Марченко (Фото: EPA / OLIVIER HOSLET)

Украина предложила европейским партнерам взять на себя часть финансирования Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Ключевая тема, которую поднимали с партнерами – пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год", – написал он в Facebook по результатам поездки в Канаду, где была встреча финансового блока Большой семерки (G7).

По его словам, Украина начала диалог с партнерами о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы.

"Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских Вооруженных Сил, и соответственно интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских Вооруженных Сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО", — написал Марченко.

По словам министра, развитие собственных армий потребует много лет и значительных ресурсов.

Поэтому интеграция ВСУ в оборонную систему Европы может стать действенным решением, имеющим экономические преимущества для стран-партнеров.

"Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в том числе сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС – обеспечение защиты от потенциальной российской агрессии. Ведь у украинской армии есть весь необходимый для этого опыт", — написал Марченко.