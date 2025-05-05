Украина и МВФ обсуждают повышение НДС и прогрессивный НДФЛ в 2026 году — Forbes

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Украинское правительство и представители МВФ провели предметные консультации по поводу возможностей увеличения внутренних поступлений в государственный бюджет на 2026 год. Как сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на нескольких собеседников, среди рассматриваемых инициатив — потенциальное повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ) и борьба с теневой экономикой.

О возможном повышении НДС сообщил один из собеседников издания, участвовавший в соответствующих консультациях. Эту информацию подтвердили еще два чиновника, приобщенных к дискуссиям.

Среди потенциальных инициатив для большего наполнения бюджета в следующем году в Вашингтоне обсуждался и переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, утверждают два собеседника. Этот подход предполагает более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами. Также вскользь упоминался "налог на роскошь", отметили двое чиновников.

"Но гораздо больше мы говорили о детенизации экономики", – отмечает один из них. МВФ, в частности, обеспокоен возможным уклонением налогообложения из-за упрощенной системы, сообщил один из участников встреч.

Прогрессивная шкала НДФЛ и реформа упрощенной системы – позиции, указанные в Национальной стратегии доходов до 2030 года, которую правительство утвердило в конце 2023-го.

Однако конкретные сроки или механизмы внедрения новых фискальных мер во время переговоров не обсуждались — речь шла только о концептуальном уровне, отмечает издание.

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