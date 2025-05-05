Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes

Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbesдоповнено
Український уряд та представники МВФ провели предметні консультації щодо можливостей збільшення внутрішніх надходжень до державного бюджету на 2026 рік. Як повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на кількох співрозмовників, серед ініціатив, що розглядалися, — потенційне підвищення ставки ПДВ, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб (ПДФО) та боротьба з тіньовою економікою.
Про можливе підвищення ПДВ повідомив один зі співрозмовників видання, що брав участь у відповідних консультаціях. Цю інформацію підтвердили ще двоє посадовців долучених до дискусій.
Серед потенційних ініціатив для більшого наповнення бюджету наступного року у Вашингтоні обговорювався й перехід на прогресивну шкалу ПДФО, стверджують двоє співрозмовників. Цей підхід передбачає вищі ставки податку для осіб із високими доходами. Також побіжно згадувався "податок на розкіш", зазначили посадовці.
"Та набагато більше ми говорили про детінізацію економіки", – наголошує один з них. МВФ зокрема стурбований можливим ухиленням оподаткування через спрощену систему, повідомив один з учасників зустрічей.
Прогресивна шкала ПДФО та реформа спрощеної системи – позиції, які вказані у Національній стратегії доходів до 2030 року, яку уряд затвердив наприкінці 2023-го.
Проте конкретні строки або механізми впровадження нових фіскальних заходів під час переговорів не обговорювалися — йшлося лише про концептуальний рівень, наголошує видання.
Доповнено о 13:30. Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев після публікації новини уточнив, що наразі про підвищення ПДВ мова не йде.
"МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться. Принаймні в цьому скликанні Парламенту", – написав Гетманцев.
- Міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що Міжнародний валютний фонд у вересні 2024 року хотів зробити підвищення ПДВ обов'язковою умовою для продовження кредитної допомоги Україні. Якби МВФ не відмовився від цієї вимоги, Україна її провалила б.
- У жовтні 2024 року Верховна Рада проголосувала за підвищення податків, яке не стосувалося ПДВ. Основну суму принесуть підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків із 25% до 50%.
- У меморандумі між Україною і МВФ вказано, що підвищення основної ставки ПДВ залишається потенційним джерелом додаткових надходжень і посідає центральне місце у плануванні на випадок непередбачуваних обставин.
- Голова фінкомітету Верховної Ради вважає, що очікуване скорочення міжнародної допомоги поки що не потребує підвищення податків.