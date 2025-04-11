Гетманцев: У 2025 році підвищення ставки ПДВ розглядатися точно не буде

Голова фінкомітету Верховної Ради вважає, що очікуване скорочення міжнародної допомоги поки що не потребує підвищення податків

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що у 2025 році парламент не розглядатиме підвищення ставки податку на додану вартість. Про це він сказав у інтерв'ю Mind.

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Депутат розповів, що в наступному році Україну очікує різке скорочення міжнародної допомоги: якщо у 2025 році очікується до $55 млрд, то у 2026-му – лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби.

Головним, на думку Гетманцева, компенсатором скорочення міжнародної допомоги може стати боротьба з тіньовою економікою.

"Потрібно "вичавити" все з детінізації, яка здатна принести держбюджету ще 420–450 млрд грн, і докласти зусиль для прискорення зростання ВВП", – сказав він.

Депутат також бачить можливості у дерегуляції, стимулюванні прямих іноземних інвестицій, здешевленні кредитних ресурсів для бізнесу, приватизації, скороченні неефективних державних видатків та використанні ОВДП для залучення коштів.

"Лише після того, як усі ці резерви буде вичерпано, а потреби держбюджету не будуть повністю закриті, ми зможемо обговорювати варіанти перегляду податків", – сказав він.

"У 2025 році підвищення ставки ПДВ розглядатися точно не буде", – наголосив Гетманцев.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що Міжнародний валютний фонд у вересні 2024 року хотів зробити підвищення ПДВ обов'язковою умовою для продовження кредитної допомоги Україні. Якби МВФ не відмовився від цієї вимоги, Україна її б провалила.

У жовтні 2024 року Верховна Рада проголосувала за підвищення податків, яке не стосувалося ПДВ. Основну суму принесуть підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків із 25% до 50%.

У меморандумі між Україною і МВФ вказано, що підвищення основної ставки ПДВ залишається потенційним джерелом додаткових надходжень і посідає центральне місце у плануванні на випадок непередбачуваних обставин.