Гетманцев: В 2025 году повышение ставки НДС рассматриваться точно не будет

Глава финкомитета Верховной Рады считает, что ожидаемое сокращение международной помощи пока не требует повышения налогов

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что в 2025 году парламент не будет рассматривать повышение ставки налога на добавленную стоимость. Об этом он сказал в интервью Mind.

Депутат рассказал, что в следующем году Украину ожидает резкое сокращение международной помощи: если в 2025 году ожидается до $55 млрд, то в 2026-м – лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных нужд.

Главным, по мнению Гетманцева, компенсатором сокращения международной помощи может стать борьба с теневой экономикой.

"Нужно "выжать" все из детенизации, которая способна принести госбюджету еще 420–450 млрд грн, и приложить усилия для ускорения роста ВВП", — сказал он.

Депутат также видит возможности в дерегуляции, стимулировании прямых иностранных инвестиций, удешевлении кредитных ресурсов для бизнеса, приватизации, сокращении неэффективных государственных расходов и использовании ОВГЗ для привлечения средств.

"Только после того, как все эти резервы будут исчерпаны, а потребности госбюджета не будут полностью закрыты, мы сможем обсуждать варианты пересмотра налогов", – сказал он.

"В 2025 году повышение ставки НДС рассматриваться точно не будет", – подчеркнул Гетманцев.

Министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что Международный валютный фонд в сентябре 2024 хотел сделать повышение НДС обязательным условием для продления кредитной помощи Украине. Если бы МВФ не отказался от этого требования, Украина бы ее провалила.

В октябре 2024 года Верховная Рада проголосовала за повышение налогов, которое не касалось НДС. Основную сумму принесут повышение военного сбора с 1,5 до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25 до 50%.

В меморандуме между Украиной и МВФ указано, что повышение основной ставки НДС остается потенциальным источником дополнительных поступлений и занимает центральное место в планировании на случай непредвиденных обстоятельств.