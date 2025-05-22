Україна запропонувала Євросоюзу взяти участь у фінансуванні ЗСУ з 2026 року

Сергій Марченко (Фото: EPA / OLIVIER HOSLET)

Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування Збройних Сил України. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ключова тема, яку підіймали з партнерами – шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік", – написав він у Facebook за результатами поїздки в Канаду, де була зустріч фінансового блоку Великої сімки (G7).

За його словами, Україна почала діалог із партнерами щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

"Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських Збройних Сил, і відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення українських Збройних Сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО", – написав Марченко.

За словами міністра, розбудова власних армій потребуватиме років і значних ресурсів.

Тому інтеграція ЗСУ в оборонну систему Європи може стати дієвим рішенням, що матиме економічні переваги для країн-партнерів.

"Упевнений, що таке рішення має декілька стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід", – написав Марченко.