Україна запропонувала Євросоюзу взяти участь у фінансуванні ЗСУ з 2026 року
Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування Збройних Сил України. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Ключова тема, яку підіймали з партнерами – шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік", – написав він у Facebook за результатами поїздки в Канаду, де була зустріч фінансового блоку Великої сімки (G7).
За його словами, Україна почала діалог із партнерами щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.
"Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських Збройних Сил, і відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення українських Збройних Сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО", – написав Марченко.
За словами міністра, розбудова власних армій потребуватиме років і значних ресурсів.
Тому інтеграція ЗСУ в оборонну систему Європи може стати дієвим рішенням, що матиме економічні переваги для країн-партнерів.
"Упевнений, що таке рішення має декілька стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід", – написав Марченко.
- Фінансування державного бюджету України у 2026 році з урахуванням невизначеності щодо зовнішньої допомоги буде складним завданням, бо значно скоротиться міжнародна фінансова допомога.
- За неофіційною інформацією, Україна й Міжнародний валютний фонд обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний податок на доходи фізичних осіб, щоб збільшити внутрішні надходження.