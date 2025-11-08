Reuters: США "цілковито підтримують" план ЄС щодо російських активів

Фото: Білий дім / flickr

США повністю підтримують намір Європейського Союзу використати заморожені російські активи як інструмент для підтримки України та припинення війни, повідомило агентству Reuters у п’ятницю джерело, обізнане із ситуацією.

За словами співрозмовника агентства, Штати "цілковито підтримують ЄС і ті кроки, які зараз робляться, щоб мати можливість використати ці активи як інструмент".

Водночас самі Штати, як повідомлялося раніше, поки що не планують до нього приєднуватися.

Після того як у 2022 році Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Сполучені Штати, Євросоюз та їхні союзники заборонили будь-які фінансові операції з Центральним банком і Міністерством фінансів Росії, фактично заморозивши близько $300 мільярдів (250 мільярдів євро) державних російських активів.

Більша частина цієї суми – близько 210 мільярдів євро – є у Європі, і восени 2025 року Європейська комісія запропонувала план, який дозволив би урядам країн ЄС використати більшу частину цих грошей для допомоги Україні у вигляді "репараційного кредиту", формально не вдаючись до конфіскації.

План підтримують більшість країн ЄС, крім Бельгії, де фізично лежать ці гроші.