Reuters: США "полностью поддерживают" план ЕС по российским активам

Фото: Белый дом / flickr

США полностью поддерживают намерение Европейского Союза использовать замороженные российские активы как инструмент для поддержки Украины и прекращения войны, сообщил агентству Reuters в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Штаты "полностью поддерживают ЕС и те шаги, предпринимаемые сейчас, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент".

При этом сами Штаты, как сообщалось ранее, пока что не планируют к нему присоединяться.

После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Соединенные Штаты, Евросоюз и их союзники запретили любые финансовые операции с Центральным банком и Министерством финансов России, фактически заморозив около $300 миллиардов (250 миллиардов евро) государственных российских активов.

Большая часть этой суммы – около 210 миллиардов евро – находится в Европе, и осенью 2025 года Европейская комиссия предложила план, который позволил бы правительствам стран ЕС использовать большую часть этих денег для помощи Украине в виде "репарационного кредита", формально не прибегая к конфискации.

План поддерживают большинство стран ЕС, кроме Бельгии, где физически находятся эти деньги.