Reuters: США "полностью поддерживают" план ЕС по российским активам
США полностью поддерживают намерение Европейского Союза использовать замороженные российские активы как инструмент для поддержки Украины и прекращения войны, сообщил агентству Reuters в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, Штаты "полностью поддерживают ЕС и те шаги, предпринимаемые сейчас, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент".
При этом сами Штаты, как сообщалось ранее, пока что не планируют к нему присоединяться.
После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Соединенные Штаты, Евросоюз и их союзники запретили любые финансовые операции с Центральным банком и Министерством финансов России, фактически заморозив около $300 миллиардов (250 миллиардов евро) государственных российских активов.
Большая часть этой суммы – около 210 миллиардов евро – находится в Европе, и осенью 2025 года Европейская комиссия предложила план, который позволил бы правительствам стран ЕС использовать большую часть этих денег для помощи Украине в виде "репарационного кредита", формально не прибегая к конфискации.
План поддерживают большинство стран ЕС, кроме Бельгии, где физически находятся эти деньги.
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го до 2028-го, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий.
- 23 октября ЕС отложил решение по "репарационному кредиту" для Украины за счет активов РФ до декабря.
