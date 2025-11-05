Politico: Бельгия все еще блокирует €140 млрд для Украины: в пятницу – ключевые переговоры

Фото: Depositphotos

Европейская комиссия в пятницу, 7 ноября, попытается убедить премьер-министра Бельгии, что у Евросоюза нет реальной альтернативы, кроме как использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, сообщило Politico со ссылкой на два высокопоставленных источника в ЕС.

Бельгия не хочет поддерживать план Еврокомиссии, потому что замороженные российские деньги хранятся в брюссельской финансовой компании Euroclear. Премьер-министр Барт Де Вевер боится, чтобы в будущем Бельгии не пришлось возвращать эти деньги России из собственного бюджета.

Переговоры на высшем уровне в пятницу состоятся после того, как во вторник заместители министров финансов не смогли добиться прогресса.

Еврокомиссия предупредила, что странам Евросоюза придется поддерживать Украину из собственных карманов, если Бельгия не согласится на использование российских активов, но этот план выглядит маловероятным.

"Как мы собираемся взять 140 млрд евро из европейских бюджетов в это время? Никак", – сказал один из заместителей министра финансов, недовольный позицией Бельгии.

Еврокомиссия надеется, что Де Вевер, правительство которого тоже ограничено в финансах, сдастся, когда увидит, что других реальных вариантов нет.

Бельгия со своей стороны ставит три требования.

Во-первых, она требует устранить угрозу венгерского вето – каждые шесть месяцев Евросоюз должен переутверждать санкции и Венгрия (или любая другая страна) может их заблокировать. Это может привести к размораживанию российских активов.

Во-вторых, Бельгия хочет, чтобы другие страны ЕС разделили с ней юридические риски.

И, в-третьих, Бельгия попросила Еврокомиссию рассмотреть возможность использования текущего семилетнего бюджета ЕС для гарантирования займа вместо возложения на национальные правительства.