Politico: Бельгія досі блокує 140 млрд євро для України: у п'ятницю – ключові переговори
Європейська комісія у п'ятницю, 7 листопада, спробує переконати прем'єр-міністра Бельгії, що у Євросоюзу немає реальної альтернативи, крім як використати заморожені російські активи для фінансування України, повідомило Politico з посиланням на два високопоставлені джерела в ЄС.
Бельгія не хоче підтримувати план Єврокомісії, бо заморожені російські гроші зберігаються у брюссельській фінансовій компанії Euroclear. Прем'єр-міністр Барт Де Вевер боїться, щоб у майбутньому Бельгії не довелося повертати ці гроші Росії з власного бюджету.
Переговори на найвищому рівні у п'ятницю відбудуться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не змогли досягти прогресу.
Єврокомісія попередила, що країнам Євросоюзу доведеться підтримувати Україну з власних кишень, якщо Бельгія не погодиться на використання російських активів, але цей план виглядає малоймовірним.
"Як ми збираємося взяти 140 млрд євро з європейських бюджетів у цей час? Ніяк", – сказав один із заступників міністра фінансів, незадоволений позицією Бельгії.
Єврокомісія сподівається, що Де Вевер, уряд якого теж обмежений у фінансах, здасться, коли побачить, що інших реальних варіантів немає.
Бельгія зі свого боку ставить три вимоги.
По-перше, вона вимагає усунути загрозу угорського вето – кожні шість місяців Євросоюз повинен перезатверджувати санкції й Угорщина (чи будь-яка інша країна) може їх заблокувати. Це може призвести до розмороження російських активів.
По-друге, Бельгія хоче, щоб інші країни ЄС розділили з нею юридичні ризики.
І, по-третє, Бельгія попросила Єврокомісію розглянути можливість використання поточного семирічного бюджету ЄС для гарантування позики замість покладання на національні уряди.
- Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів, висунули 10 вересня.
- Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступник трьох років – з 2026-го до 2028-го, розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький.
- 23 жовтня ЄС відклав рішення за "репараційним кредитом" для України коштом активів РФ до грудня.
