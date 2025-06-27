СНБО: финансирование обороны будет главным приоритетом госбюджета в 2026-2028 годах

СНБО определился с предложениями насчет бюджетной декларации на следующие три года

Фото: EPA / Сергей Козлов

Финансирование национальной безопасности и обороны будет главным приоритетом государственного бюджета Украины в 2026-2028 годах. Об этом сообщается в указе №433/2025 с предложениями СНБО к бюджетной декларации на следующие три года.

Кабинету министров также поручили при подготовке проектов законов о государственном бюджете в течение следующих трех лет предусмотреть возможность корректировки объемов оборонных расходов в зависимости от военно-политической ситуации.

СНБО поручил в первую очередь финансировать разработку и закупку новых видов вооружений (ракетные системы, беспилотники, средства ПВО, артиллерия, боеприпасы), повышение возможностей сил безопасности и обороны, усиление противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры, укрепление кибербезопасности и разведывательных возможностей и т. д.

Другие поручения правительству предусматривают:

содержание личного состава силовых структур и их социальное обеспечение;

при возможности – увеличение денежного обеспечения военнослужащих и полицейских;

восстановление долговой устойчивости государства;

привлечение дополнительных источников военно-технической помощи;

выплата единовременной денежной помощи родственникам погибших военнослужащих;

восстановление неприкосновенных запасов материально-технических средств сил обороны;

оказание поддержки оборонно-промышленному комплексу.

Согласно закону, бюджетная декларация на 2026–2028 годы должна быть утверждена Кабинетом министров не позднее 1 июня, но этот срок нарушается второй год подряд.

Причиной задержки Минфин назвал сотрудничество с миссией МВФ, которая находилась в Киеве, а также подготовку бюджета по двум сценариям: базовому, предусматривающему сокращение дефицита бюджета, и альтернативному, с учетом продолжения боевых действий в 2026 году.