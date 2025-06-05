Марченко: нужно сократить дефицит бюджета с 19,4% до 9,9% – это сотни миллиардов гривень

Министерство финансов готовит следующий бюджет по двум сценариям – базовому и альтернативному, с боевыми действиями на протяжении всего 2026 года

Фото: пресс-служба Минфина

Министр финансов Сергей Марченко предупредил Верховную Раду о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год.

"В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры – речь идет о сотнях миллиардов гривень меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем", — сказал Марченко, выступая в парламенте и объясняя, почему министерство не подало вовремя бюджетную декларацию.

Он добавил, что это базовый сценарий. Но есть еще альтернативный, предполагающий продолжение боевых действий на протяжении всего 2026 года.

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Министр также подтвердил, что в ближайшее время правительство будет обращаться в парламент с пересмотром бюджета на текущий год в связи с изменением финансовой ситуации в государстве.