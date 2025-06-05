Марченко: Україна має скоротити дефіцит бюджету з 19,4% до 9,9% – це сотні мільярдів гривень

Фото: пресслужба Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив Верховну Раду про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік.

"У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри – мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо", – сказав Марченко, виступаючи в парламенті й пояснюючи, чому міністерство не подало вчасно бюджетну декларацію.

Він додав, що це базовий сценарій. Але є ще альтернативний, який передбачає продовження бойових дій протягом всього 2026 року.

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"Я не є прогнозистом, я не знаю, як буде відбуватися ситуація, я сподіваюсь, що всі зусилля, які докладає Президент, докладають наші партнери, дадуть змогу нам отримати справедливий мир. Але нам потрібно готуватися і бути готовими до різних сценаріїв", – сказав Марченко.

Міністр також підтвердив, що найближчим часом уряд звертатиметься до парламенту з переглядом бюджету на поточний рік у зв'язку зі зміною фінансової ситуації в державі.

"Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, які ми подавали в бюджет у вересні і з якими приймався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічним. Але ви знаєте, ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична, яка потребує іноді досить складних і асиметричних рішень. Тому ми найближчим часом будемо звертатись до вас з переглядом бюджету", – сказав міністр.