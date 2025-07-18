"Каждое пятое евро будет Украине": Венгрия критикует новый бюджет ЕС

В Будапеште выступили против нового бюджета Европейского Союза, потому что он предусматривает "много денег" для Киева

Янош Бока (Фото – Claudio Centonze EC/Audiovisual Service)

Украина может стать основным получателем средств в новом семилетнем бюджете Евросоюза – об этом заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

По оценкам правительства Венгрии, около 20% бюджета ЕС на 2028–2034 годы – то есть каждый пятый евро прямо или косвенно – получит Украина. "Это нерационально", – отметил министр.

По его словам, в Будапеште провели предварительный анализ предложения Еврокомиссии и пришли к выводу, что, кроме выделенных 100 млрд евро из отдельного Украинского фонда (Ukraine Facility), Киев получит финансирование также из других источников.

В частности, речь идет о средствах из Европейского фонда мира, бюджет которого увеличен до 31 млрд евро, и большинство из них, по мнению Бока, будет направлено именно Украине.

Кроме того, в расчет взят рост бюджета на европейскую оборонную промышленность, одна из его целей – поддержка Украины, а также возможности внешнеполитического фонда ЕС Global Europe, через который также могут финансироваться связанные с Украиной инициативы.

Отдельно упомянуто предложение о создании новой кредитной линии для Украины, которая, по словам министра, фактически не будет иметь ограничений.

"Если все это суммировать (и вычесть долю бюджета, которая пойдет на выплату предыдущих долгов ЕС), то получается, что около 20% всего бюджета будет направлено Украине", – сказал он.