ЕС готовит крупнейший бюджет в истории: приоритет – безопасность и конкурентоспособность

Евросоюз предложил проект бюджета на около 2 трлн евро на 2028-2034 годы

Штаб-квартира Европейской комиссии в здании Берлемон в Брюсселе (фото - EPA)

Европейский Союз предложил бюджет в размере почти 2 трлн евро на 2028-2034 годы с акцентом на безопасность и конкурентоспособность. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Сумма в 1,98 трлн евро существенно превышает действующий бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который составляет около 1,2 трлн евро (или 1% ВВП блока).

По информации издания, переговоры по проекту продолжались до позднего вечера вторника и возобновились в среду утром.

Огромная сумма бюджета, предполагает агентство, вызовет сопротивление со стороны некоторых государств-членов ЕС, которые уже столкнулись с бюджетными проблемами и будут отвечать за финансирование большей части пакета за счет национальных взносов.

В бюджете предусмотрено создание нового фонда конкурентоспособности, благосостояния и безопасности объемом 589,6 млрд евро. Из этой суммы 450,5 млрд евро планируется направить непосредственно на укрепление конкурентоспособности ЕС.

В то же время аграрный сектор, который традиционно остается одним из ключевых направлений расходов, получит 293,7 млрд евро в рамках общей сельскохозяйственной политики.

Ожидается, что новый бюджет станет предметом сложных обсуждений между Европейским парламентом и Европейским советом. Для окончательного утверждения проекта до конца 2027 года необходима единодушная поддержка всех стран-членов.

Комиссар ЕС Майкл Макграт заявил, что бюджет разрабатывается "в сложных обстоятельствах" и что "предстоят два года тяжелых переговоров", чтобы согласовать проект до конца 2027 года.