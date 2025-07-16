ЕС готовит крупнейший бюджет в истории: приоритет – безопасность и конкурентоспособность
Европейский Союз предложил бюджет в размере почти 2 трлн евро на 2028-2034 годы с акцентом на безопасность и конкурентоспособность. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Сумма в 1,98 трлн евро существенно превышает действующий бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который составляет около 1,2 трлн евро (или 1% ВВП блока).
По информации издания, переговоры по проекту продолжались до позднего вечера вторника и возобновились в среду утром.
Огромная сумма бюджета, предполагает агентство, вызовет сопротивление со стороны некоторых государств-членов ЕС, которые уже столкнулись с бюджетными проблемами и будут отвечать за финансирование большей части пакета за счет национальных взносов.
В бюджете предусмотрено создание нового фонда конкурентоспособности, благосостояния и безопасности объемом 589,6 млрд евро. Из этой суммы 450,5 млрд евро планируется направить непосредственно на укрепление конкурентоспособности ЕС.
В то же время аграрный сектор, который традиционно остается одним из ключевых направлений расходов, получит 293,7 млрд евро в рамках общей сельскохозяйственной политики.
Ожидается, что новый бюджет станет предметом сложных обсуждений между Европейским парламентом и Европейским советом. Для окончательного утверждения проекта до конца 2027 года необходима единодушная поддержка всех стран-членов.
Комиссар ЕС Майкл Макграт заявил, что бюджет разрабатывается "в сложных обстоятельствах" и что "предстоят два года тяжелых переговоров", чтобы согласовать проект до конца 2027 года.
- ЕС стремится укрепить свой оборонный потенциал и повысить конкурентоспособность в условиях экономических угроз со стороны США и конкуренции со стороны Китая.
- Бывший президент Европейского центробанка Марио Драги в 2024 году призвал ЕС ежегодно инвестировать дополнительно до 800 млрд евро для спасения экономики.
Комментарии (0)