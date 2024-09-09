Экс-глава ЕЦБ представил план спасения экономики Европы

Марио Драги призвал Евросоюз к "радикальным изменениям", чтобы не проиграть конкурентную борьбу с Китаем и США

Марио Драги (фото - EPA)

Бывший глава Европейского центробанка и экс-премьер-министр Италии Марио Драги призвал Евросоюз к "радикальным изменениям", чтобы не проиграть конкурентную борьбу с Китаем и США.

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В докладе, подготовленном по заказу Еврокомиссии, он призвал ЕС ежегодно инвестировать дополнительно до 800 млрд евро ($884 млрд), то есть примерно 5 п.п. ВВП, и взять на себя обязательство регулярно выпускать совместные облигации, чтобы сделать блок более конкурентоспособным.

"Мы достигли точки, когда без действий нам придется либо поставить под угрозу свое благосостояние, нашу окружающую среду, либо нашу свободу", – сказал он.

По словам Драги, ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций – более чем вдвое больше, чем во времена плана Маршалла, который в конце 1940-х – в начале 1950-х годов направил в Западную Европу $13 млрд. Это эквивалентно примерно $150 млрд сегодня.

"Европа должна инвестировать вдвое больше, чем она инвестировала в восстановление после Второй мировой войны", – сказал Марио Драги.

Одной из главных причин отставания Драги считает высокие цены на электроэнергию. Так, Европа сейчас вынуждена платить за электроэнергию на 158% больше, чем в США, и на 345% больше – за природный газ.

Автомобильный сектор он назвал ключевым примером отсутствия планирования со стороны ЕС и предусмотрел дальнейшую потерю рынка в пользу Китая.

Драги призвал блок развивать передовые технологии, создать план достижения своих климатических целей и усилить оборону и безопасность критически важного сырья, назвав эту задачу "экзистенциальным вызовом".