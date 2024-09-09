Ексглава ЄЦБ представив план порятунку економіки Європи

Маріо Драгі закликав Євросоюз до "радикальних змін", щоб не програти конкурентну боротьбу з Китаєм та США

Маріо Драгі (фото - EPA)

Колишній глава Європейського центробанку та експрем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав Євросоюз до "радикальних змін", щоб не програти конкурентну боротьбу з Китаєм та США.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

У доповіді, підготовленій на замовлення Єврокомісії, він закликав ЄС щороку інвестувати додатково до 800 млрд євро ($884 млрд), тобто приблизно 5 п.п. ВВП, і взяти на себе зобов'язання регулярно випускати спільні облігації, щоб зробити блок більш конкурентоспроможним.

"Ми досягли точки, коли без дій нам доведеться або поставити під загрозу свій добробут, наше довкілля, або нашу свободу", – сказав він.

За словами Драгі, ЄС потребує безпрецедентного рівня інвестицій – більш ніж удвічі більшого, ніж за часів плану Маршалла, який наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років спрямував у Західну Європу $13 млрд. Це еквівалентно приблизно $150 млрд сьогодні.

"Європа повинна інвестувати вдвічі більше, ніж вона інвестувала у відновлення після Другої світової війни", – сказав Маріо Драгі.

Однією з головних причин відставання Драгі вважає високі ціни на електроенергію. Так, Європа зараз змушена платити за електроенергію на 158% більше, ніж у США, та на 345% більше – за природний газ.

Автомобільний сектор він назвав ключовим прикладом відсутності планування з боку ЄС і передбачив подальшу втрату ринку на користь Китаю.

Драгі закликав блок розвивати передові технології, створити план досягнення своїх кліматичних цілей і посилити оборону та безпеку критично важливої ​​сировини, назвавши це завдання "екзистенційним викликом".