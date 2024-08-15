Зростання найбільшої економіки Європи сповільнилося до історичного мінімуму

З 2019 року економіка ФРН зростає так повільно, як ніколи з 1949 року

Фото: EPA

Зростання економіки Німеччини, найбільшої в Європі й третьої у світі, сповільнилося до історичного мінімуму. Про це пише німецьке видання BILD.

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Економічний оглядач Нільс Гайстерхаген зазначає, що з 2019 року економіка ФРН зростає так повільно, як ніколи за історію країни, тобто з 1949 року.

Зокрема, кількість безробітних зростає, а реальна заробітна плата у першому кварталі цього року була не вищою, ніж на початку 2018-го.

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Дані Федерального статистичного управління показують, що зниження реальної заробітної плати особливо прискорилося у 2022 році (через цінову кризу на енергоносії та інфляцію) та у 2020 році (коронавірусна криза).

Замість очікуваного зростання загальний обсяг економічного виробництва країни скоротився на 0,1% у другому кварталі цього року проти попереднього кварталу.

Ексголова Ради економічних експертів при уряді ФРН Берт Рюруп головною проблемою вважає політику боргового гальма, яка забороняє брати кредити для поповнення бюджету.

"Перше, що необхідно, – це реформа боргового гальма, щоб швидко оновити та модернізувати інфраструктуру, яка багато в чому занепала. Також було б розумно бути відкритішими до технологій, коли справа стосується правильного енергетичного переходу", – сказав Рюруп.

Він вважає за необхідне змінити і систему виділення кожному безробітному так званої громадянської допомоги (Bürgergeld). Нині вона становить 563 євро на місяць.

Декому вигідніше отримувати допомогу та підробляти нелегально, ніж ходити на постійну роботу, зазначив Рюруп.

"Громадянська допомога – це не безумовний базовий дохід, а соціальна допомога, яка, за задумом, має бути націлена на повернення до регулярних трудових відносин", – пояснив експерт.

Німеччина – найбільша економіка Європи й третя у світі після США та Китаю. У цій країні найбільша українська громада в ЄС – на початок 2024 року вона становила 1,4% населення країни.