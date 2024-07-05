Уряд Німеччини погодив бюджет-2025: витрати на оборону досягнуть цілі НАТО

Коаліційний уряд ФРН після тривалих перемовин уклав угоду щодо федерального бюджету на 2025 рік

Фото: x.com/Bundeskanzle

Коаліційний уряд ФРН у п'ятницю, 5 липня, уклав угоду щодо федерального бюджету на 2025 рік. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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"Нам не потрібна політика або/або, а політика як/і: міцні фінанси та економічне зростання; підтримка України та стабільні пенсії; сильний бундесвер, хороші дороги і пунктуальні потяги. Про це йдеться в проєкті бюджету", – написав він у соцмережі Х.

Досягненню угоди щодо федерального бюджету на 2025 рік та фінансового плану до 2028 року передували багатогодинні консультації Шольца, який представляє Соціал-демократичну партію, з міністром фінансів Крістіаном Лінднером з Вільної демократичної партії і представником партії "Союз 90"/"зелені" міністром економіки Робертом Габеком.

Уряд вирішив не відмовлятися від "боргового гальма", яке забороняє брати кредити для поповнення бюджету, поліпшити податкову політику для бізнесу та стимулювати зайнятість.

Підсумкова угода відповідає правилам Німеччини щодо боргу, але обіцяє зберегти витрати на оборону вище за цільовий показник НАТО у 2% ВВП для фінансування військової модернізації та підтримки України у її війні проти Росії, пише Reuters.

Бюджет, за даними агентства, передбачає чисті запозичення розміром 44 млрд євро, рекордні 57 млрд євро інвестицій та загальний розмір бюджету розміром 481 млрд євро.

Уряд ухвалив пакет заходів, які, за його розрахунками, збільшать зростання економіки більш ніж на 0,5%, або додадуть 26 млрд євро до обсягу виробництва.

Йдеться, зокрема, про стимулювання людей працювати після виходу на пенсію. Це спроба розв'язати проблему нестачі кваліфікованої робочої сили в Німеччині та полегшити вихід мігрантів на ринок праці.

Уряд також продовжив на два роки програму, покликану пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії для німців.

За словами Шольца, уряд також представить додатковий бюджет на поточний рік з додатковими запозиченнями розміром до 11 млрд євро, що відповідатиме так званому борговому гальму, яке забороняє брати кредити для поповнення бюджету.

Кошти будуть спрямовані на фінансування соціальних витрат та підтримку відновлюваних джерел енергії.

"З цим бюджетом ми створюємо безпеку та стабільність у період, який відзначений занепокоєнням і невизначеністю", – заявив Шольц (цитата за CNBC).

Він додав, що значно більше грошей буде виділено на будівництво доступного житла, зазначивши, що сума обчислюватиметься "мільярдами".

Переговори щодо бюджетної угоди, за даними ЗМІ, тривали протягом 15 годин.

Згідно з поточними планами федеральний уряд має намір затвердити проєкт бюджету в кабінеті міністрів 17 липня. Після літніх канікул бюджет обговорюватиметься у Бундестазі – його мають ухвалити наприкінці листопада.