Правительство Германии согласовало бюджет-2025: расходы на оборону достигнут цели НАТО

Коалиционное правительство ФРГ после длительных переговоров заключило соглашение по федеральному бюджету на 2025 год

Фото: x.com/Bundeskanzle

Коалиционное правительство ФРГ в пятницу, 5 июля, заключило соглашение по федеральному бюджету на 2025 год. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Нам не нужна политика или/или, а политика как/и: крепкие финансы и экономический рост; поддержка Украины и стабильные пенсии; сильный бундесвер, хорошие дороги и пунктуальные поезда. Об этом говорится в проекте бюджета", – написал он в соцсети Х.

Достижению соглашения по федеральному бюджету на 2025 год и финансовому плану до 2028 года предшествовали многочасовые консультации Шольца, представляющего Социал-демократическую партию, с министром финансов Кристианом Линднером из Свободной демократической партии и представителем партии "Союз 90"/"зеленые" министром экономики Робертом Хабеком.

Правительство решило не отказываться от "долгового тормоза", запрещающего брать кредиты для пополнения бюджета, улучшить налоговую политику для бизнеса и стимулировать занятость.

Итоговое соглашение соответствует правилам Германии относительно долга, но обещает сохранить расходы на оборону выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП для финансирования военной модернизации и поддержки Украины в ее войне против России, пишет Reuters.

Бюджет, по данным агентства, предусматривает чистые заимствования в размере 44 млрд евро, рекордные 57 млрд евро инвестиций и общий размер бюджета в размере 481 млрд евро.

Правительство приняло пакет мер, которые, по его расчетам, увеличат рост экономики более чем на 0,5%, или прибавят 26 млрд евро к объему производства.

Речь идет, в частности, о стимулировании людей работать после выхода на пенсию. Это попытка решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы в Германии и облегчить выход мигрантов на рынок труда.

Правительство также продлило на два года программу, призванную смягчить последствия роста цен на энергоносители для немцев.

По словам Шольца, правительство также представит дополнительный бюджет на текущий год с дополнительными заимствованиями в размере до 11 млрд евро, что будет соответствовать так называемому долговому тормозу, запрещающему брать кредиты для пополнения бюджета.

Средства будут направлены на финансирование социальных расходов и поддержку возобновляемых источников энергии.

"С этим бюджетом мы создаем безопасность и стабильность в период, отмеченный беспокойством и неопределенностью", – заявил Шольц (цитата по CNBC).

Он добавил, что гораздо больше денег будет выделено на строительство доступного жилья, отметив, что сумма будет исчисляться "миллиардами".

Переговоры по бюджетному соглашению, по данным СМИ, продолжались в течение 15 часов.

Согласно текущим планам федеральное правительство намерено утвердить проект бюджета в кабинете министров 17 июля. После летних каникул бюджет будет обсуждаться в Бундестаге – его должны принять в конце ноября.