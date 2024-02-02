Германия утвердила госбюджет на 2024 год. На оружие для Украины заложено от 520 млн евро

Общая финансовая помощь Украине из немецкого госбюджета — 8 млрд евро в 2024 году

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Депутаты Бундестага утвердили государственный бюджет Германии на 2024 год с расходами 477 млрд евро. Об этом пишет Bild.

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Самая большая часть бюджета (175 млрд евро) достанется министерству труда. Деньги используют на устранения пробелов в пенсионной системе и увеличения доходов граждан.

Второе место по объему финансирования заняло министерство обороны: его расходы увеличились на 1,83 млрд евро по сравнению с предыдущим годом. Как минимум 520 млн евро заложено на закупку военного оборудования, которое будет передано Украине. Общая финансовая помощь Украине составит 8 млрд евро.

В дополнение к обычному оборонному бюджету в размере около 52 млрд евро Минобороны также может рассчитывать на деньги специального фонда для бундесвера.

"Благодаря этому специальному фонду мы в этом году получим более 73 млрд евро общих расходов на вооружения. Это самая большая сумма за всю историю. И она будет продолжать расти, все это знают", — цитирует издание taggeschau министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Первоначально госбюджет Германии должны были утвердить в декабре 2023 года. Однако решение Федерального конституционного суда заставило правительство пересмотреть проект бюджета и внести в него много правок.

В итоге правительство договорилось о программе экономии, которая включает, среди прочего, более высокий налог на билеты на пассажирские рейсы и постепенную отмену налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо для фермеров.

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