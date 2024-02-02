Германия утвердила госбюджет на 2024 год. На оружие для Украины заложено от 520 млн евро
Депутаты Бундестага утвердили государственный бюджет Германии на 2024 год с расходами 477 млрд евро. Об этом пишет Bild.
На покрытие расходной части бюджета Германия привлечет дополнительно 39 млрд евро на долговом рынке.
Самая большая часть бюджета (175 млрд евро) достанется министерству труда. Деньги используют на устранения пробелов в пенсионной системе и увеличения доходов граждан.
Второе место по объему финансирования заняло министерство обороны: его расходы увеличились на 1,83 млрд евро по сравнению с предыдущим годом. Как минимум 520 млн евро заложено на закупку военного оборудования, которое будет передано Украине. Общая финансовая помощь Украине составит 8 млрд евро.
В дополнение к обычному оборонному бюджету в размере около 52 млрд евро Минобороны также может рассчитывать на деньги специального фонда для бундесвера.
"Благодаря этому специальному фонду мы в этом году получим более 73 млрд евро общих расходов на вооружения. Это самая большая сумма за всю историю. И она будет продолжать расти, все это знают", — цитирует издание taggeschau министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Первоначально госбюджет Германии должны были утвердить в декабре 2023 года. Однако решение Федерального конституционного суда заставило правительство пересмотреть проект бюджета и внести в него много правок.
В итоге правительство договорилось о программе экономии, которая включает, среди прочего, более высокий налог на билеты на пассажирские рейсы и постепенную отмену налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо для фермеров.
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