Німеччина затвердила держбюджет на 2024 рік. На зброю для України закладено від 520 млн євро

Загальна фінансова допомога Україні з німецького держбюджету – 8 млрд євро у 2024 році

Фото: depositphotos.com

Депутати Бундестагу затвердили державний бюджет Німеччини на 2024 рік із видатками 477 млрд євро. Про це пише Bild.

На покриття видаткової частини бюджету Німеччина залучить додатково 39 млрд євро на борговому ринку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Найбільша частина бюджету (175 млрд євро) дістанеться міністерству праці. Гроші використають на усунення прогалин у пенсійній системі та збільшення доходів громадян.

Друге місце за обсягом фінансування посіло міністерство оборони: його витрати збільшилися на 1,83 млрд євро проти попереднього року. Як мінімум 520 млн євро закладено на закупівлю військового обладнання, яке буде передано Україні. Загальна фінансова допомога Україні становитиме 8 млрд євро.

Крім звичайного оборонного бюджету в розмірі близько 52 млрд євро Міноборони також може розраховувати на гроші спеціального фонду для бундесверу.

"Завдяки цьому спеціальному фонду ми цього року отримаємо понад 73 млрд євро загальних витрат на озброєння. Це найбільша сума за всю історію. І вона продовжуватиме зростати, всі це знають", – цитує видання taggeschau міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Спочатку держбюджет Німеччини мали затвердити у грудні 2023 року. Однак рішення Федерального конституційного суду змусило уряд переглянути проєкт бюджету та внести до нього багато правок.

У результаті уряд домовилося про програму економії, яка включає, серед іншого, підвищення податку на квитки на пасажирські рейси та поступове скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизельне пальне для фермерів.

31 січня 2024 року Німеччина вперше передала Україні військові гелікоптери – Sea King. Повний перелік допомоги.

З 1 лютого Німеччина розпочала експеримент із 4-денним робочим тижнем.

Єдина платіжна картка для біженців: Німеччина обмежить використання соціальної допомоги.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube