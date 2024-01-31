Єдина платіжна картка для біженців: Німеччина обмежить використання соціальної допомоги

Картку не можна використовувати для оплати товарів або послуг за кордоном. Вона діє лише на території Німеччини

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Влада 14 із 16 федеральних земель Німеччини домовилася про створення єдиної платіжної картки для біженців. Ще дві землі – Баварія та Мекленбург-Передня Померанія – запровадять власну аналогічну систему. Про це пише Bild.

Платіжна картка для біженців обмежує використання грошей соціальної допомоги шукачам притулку у Німеччині.

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Так, переказ грошей з картки на банківські рахунки буде заблоковано. Це означає, що соціальна допомога не може бути передана родичам у країні походження. Досі для багатьох це було стимулом приїжджати до Німеччини та отримувати соціальні виплати.

Картку не можна використовувати для оплати товарів або послуг за кордоном. Вона діє лише на території Німеччини.

Водночас у Німеччині карткою можна сплачувати будь-які товари, включно з алкоголем.

Запроваджуються ліміти на зняття готівки з картки. Кожна федеральна земля встановлює свої мінімальні та максимальні ліміти.

Також обмежено онлайн-купівлю в інших країнах ЄС.

Картка має нейтральний дизайн, і її не можна впізнати як "картку біженця".

У разі нецільового використання коштів картка може бути анульована на вимогу влади.

"Фінансові кошти, що надаються відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, призначені для забезпечення потреб для існування в Німеччині та не призначені для фінансування сімей на батьківщині", – прокоментував прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль.

За підсумками 2023 року в Німеччині зафіксовано рекорд зайнятості. Значний внесок зробили українці.

19 січня Німеччина спростила набуття громадянства.

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