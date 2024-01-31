Единая платежная карта для беженцев: Германия ограничит использование социальных пособий

Карту нельзя будет использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии

Фото: depositphotos.com

Власти 14 из 16 федеральных земель Германии договорились о создании единой платежной карты для беженцев. Еще две земли — Бавария и Мекленбург-Передняя Померания — введут собственную аналогичную систему. Об этом пишет Bild.

Платежная карта для беженцев ограничивает использование денег социального пособия соискателям убежища в Германии.

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Так, перевод денег с карточки на банковские счета будут заблокированы. Это означает, что социальные пособия не могут быть переданы родственникам в стране постоянного проживания. До сих пор для многих это было стимулом приезжать в Германию и получать социальные выплаты.

Карту нельзя будет использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии.

При этом в Германии картой можно оплачивать любые товары, включая алкоголь.

Вводятся лимиты на снятие наличных с карты. Каждая федеральная земля устанавливает свои минимальные и максимальные лимиты.

Также ограничены онлайн-покупки в других странах ЕС.

Карта имеет нейтральный дизайн, и ее нельзя опознать как "карту беженца".

В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей.

"Финансовые средства, предоставляемые в соответствии с Законом о пособиях просителям убежища, предназначены для обеспечения средств к существованию в Германии и не предназначены для финансирования семей на родине", — прокомментировал премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

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