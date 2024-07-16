"Економічні перспективи погіршуються". У Німеччині впав ключовий бізнес-індикатор
У Німеччині вперше за останній рік погіршився ключовий бізнес-індикатор – індекс очікувань інвесторів та аналітиків щодо ситуації в економіці на найближчі шість місяців. Про це повідомив дослідницький інститут ZEW у вівторок, 16 липня.
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Його показник знизився до +41,8 пункту з +47,5 пункту в червні.
"Економічні перспективи погіршуються. Вперше за рік економічні очікування щодо Німеччини знизилися. Цьому сприяли падіння німецького експорту більше очікувань, політична невизначеність у Франції та відсутність ясності щодо подальшої грошово-кредитної політики Європейського центрального банку", – прокоментував результати дослідження президент ZEW Ахім Вамбах.
Індекс ZEW залишається вище нульової лінії, яка розділяє оптимістичні та песимістичні настрої.
Востаннє нижче нуля настрої інвесторів були у жовтні 2023 року.
- Німеччина – найбільша економіка Європи й третя у світі після США та Китаю. У цій країні найбільша українська громада в ЄС – на початок 2024 року вона становила 1,4% населення країни.
- На початку літа 2024 року Німеччина непомітно передала Україні близько чотирьох десятків танків.