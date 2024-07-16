"Економічні перспективи погіршуються". У Німеччині впав ключовий бізнес-індикатор

Індекс очікувань інвесторів у найбільшій економіці Європи погіршився вперше за рік

Фото: EPA

У Німеччині вперше за останній рік погіршився ключовий бізнес-індикатор – індекс очікувань інвесторів та аналітиків щодо ситуації в економіці на найближчі шість місяців. Про це повідомив дослідницький інститут ZEW у вівторок, 16 липня.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Його показник знизився до +41,8 пункту з +47,5 пункту в червні.

"Економічні перспективи погіршуються. Вперше за рік економічні очікування щодо Німеччини знизилися. Цьому сприяли падіння німецького експорту більше очікувань, політична невизначеність у Франції та відсутність ясності щодо подальшої грошово-кредитної політики Європейського центрального банку", – прокоментував результати дослідження президент ZEW Ахім Вамбах.

Індекс ZEW залишається вище нульової лінії, яка розділяє оптимістичні та песимістичні настрої.

Востаннє нижче нуля настрої інвесторів були у жовтні 2023 року.