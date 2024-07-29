Держборг Німеччини зріс до рекордного рівня. Вплинула війна в Україні

Німеччина позичає гроші для оснащення армії та ліквідації наслідків відмови від російських енергоносіїв

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Державний борг Німеччини зріс на 3,3% або на 77,1 млрд євро до рекордних 2,44 трлн євро за підсумками 2023 року, згідно з оновленими даними Федерального статистичного відомства (Destatis).

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У середньому на кожного мешканця Німеччини припадає 28 943 євро держборгу.

Збільшення відбулося здебільшого через нарощування боргу федерального уряду на 4,7% порівняно з попереднім роком або на 75,9 млрд євро до 1,69 трлн євро.

Таке збільшення пов'язане, зокрема, зі зростанням заборгованості за двома позабюджетними програмами.

Перша: "Енергетичний стабілізаційний фонд економіки" – це фінансування заходів щодо пом'якшення енергетичної кризи у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Друга: "Спеціальний фонд Бундесверу" – додаткові запозичення для модернізації та оснащення німецької армії на 47,3 млрд євро.

Разом з тим, як зазначає Destatis, порівняно з попереднім роком борг федеральних земель скоротився на 12,7 млрд євро або на 2,1%, до 594,2 млрд євро.

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