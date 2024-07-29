Госдолг Германии вырос до рекордного уровня. Повлияла война в Украине

Германия занимает деньги для оснащения армии и ликвидации последствий отказа от российских энергоносителей

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Государственный долг Германии вырос на 3,3% или на 77,1 млрд евро до рекордных 2,44 трлн евро по итогам 2023 года, согласно обновленным данным Федерального статистического ведомства (Destatis).

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В среднем на каждого жителя Германии приходится 28 943 евро госдолга.

Увеличение произошло в основном за счет наращивания долга федерального правительства на 4,7% по сравнению с предыдущим годом или на 75,9 млрд евро до 1,69 трлн евро.

Такое увеличение связано, в частности, с ростом задолженности по двум внебюджетным программам.

Первая: "Энергетический стабилизационный фонд экономики" – это финансирование мер по смягчению энергетического кризиса в связи с нападением России на Украину.

Вторая: "Специальный фонд Бундесвера" – дополнительные заимствования для модернизации и оснащения немецкой армии на 47,3 млрд евро.

При этом, как отмечает Destatis, по сравнению с предыдущим годом долг федеральных земель сократился на 12,7 млрд евро, или на 2,1%, до 594,2 млрд евро.

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