"Реальный" курс доллара в Украине должен составлять 22 грн – индекс Биг-Мака
По состоянию на июль 2025 года доллар США в Украине должен стоить 22 грн, если оценивать по индексу Биг-Мака. Об этом свидетельствуют обновленные данные The Economist.
Официальный курс составляет 41,81 грн за доллар, что свидетельствует о значительном обесценивании национальной валюты. По оценке Economist, гривня недооценена на 47,5%.
Для расчета индекса Биг-Мака используют цену популярного бургера в McDonald's. В Украине он стоит 132 грн, а в США – $6,01.
Если пересчитать цену украинского Биг Мака в долларах по текущему курсу, то он стоит всего $3,16.
Согласно этому индексу, Украина оказалась среди стран с наиболее недооцененными валютами. Сильнее занижены валюты:
- египетский фунт – недооценен на 57,9%;
- индонезийская рупия – 57,0%;
- индийская рупия – 56,2%;
- тайваньский доллар – 55,7%;
- вьетнамский донг – 51,6%;
- филиппинское песо – 50,4%;
- южноафриканский ранд – 49,8%.
Среди переоцененных валют лидирует швейцарский франк (+49,6%). Кроме этого, выше доллара оценены уругвайский песо (+29,6%), кроны Норвегии (+22,1%), Швеции (+21,8%) и Дании (+16,6%), а также евро (+15,2%) и британский фунт (+13,5%).
- В августе 2024 года в соответствии с ценами Биг-Мака официальный курс должен был бы составлять 20,74 грн/$.
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