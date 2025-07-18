"Реальный" курс доллара в Украине должен составлять 22 грн – индекс Биг-Мака
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По состоянию на июль 2025 года доллар США в Украине должен стоить 22 грн, если оценивать по индексу Биг-Мака. Об этом свидетельствуют обновленные данные The Economist.

Официальный курс составляет 41,81 грн за доллар, что свидетельствует о значительном обесценивании национальной валюты. По оценке Economist, гривня недооценена на 47,5%.

Для расчета индекса Биг-Мака используют цену популярного бургера в McDonald's. В Украине он стоит 132 грн, а в США – $6,01.

Если пересчитать цену украинского Биг Мака в долларах по текущему курсу, то он стоит всего $3,16.

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Согласно этому индексу, Украина оказалась среди стран с наиболее недооцененными валютами. Сильнее занижены валюты:

  • египетский фунт – недооценен на 57,9%;
  • индонезийская рупия – 57,0%;
  • индийская рупия – 56,2%;
  • тайваньский доллар – 55,7%;
  • вьетнамский донг – 51,6%;
  • филиппинское песо – 50,4%;
  • южноафриканский ранд – 49,8%.

Среди переоцененных валют лидирует швейцарский франк (+49,6%). Кроме этого, выше доллара оценены уругвайский песо (+29,6%), кроны Норвегии (+22,1%), Швеции (+21,8%) и Дании (+16,6%), а также евро (+15,2%) и британский фунт (+13,5%).

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