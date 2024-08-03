В Украине посчитали индекс Биг Мака: каким должен быть "реальным" курс гривны

БигМак (Фото: пресс-служба МакДональдз Украина)

Украинская гривна продолжает удерживать восьмую позицию с конца в списке самых недооцененных валют мира согласно обновленному Индексу Биг Маку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Economist за июль 2024 года.

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Согласно данным издания, стоимость Биг Мака в Украине составляет 118 гривень, в то время как в США он стоит 5,69 долларов. Таким образом, украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/доллар. По курсу покупательной способности гривна должна быть на уровне 20,74 грн/доллар.

Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2024 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР, Филиппин и Малайзии. С января 2024 г. этот список остался неизменным.

Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 41,8%), уругвайское песо (на 24,3%), норвежская крона (на 18,9%), аргентинское песо (на 15,0%), евро (на 6,5%). ) и британский фунт (на 3,6%).

Справка Индекс "Биг Мака" был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шутливый показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера "Биг Мак" в сети фастфудов McDonalds. Помимо индекса "Биг Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща". Индекс "Биг Мака" был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шутливый показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера "Биг Мак" в сети фастфудов McDonalds. Помимо индекса "Биг Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща".

С возобновлением работы McDonald's в Украине снова появилась возможность сосчитать индекс Биг Мака. Российский рубль по-прежнему отсутствует в индексе, поскольку McDonald's ушел с территории РФ.

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