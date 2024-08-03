В Україні порахували Індекс Біг Маку: яким має бути "реальний" курс гривні

Біг Мак (Фото: пресслужба МакДональдз Україна)

Українська гривня продовжує утримувати восьму позицію з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу згідно з оновленим Індексом Біг Маку. Про це свідчать дані рейтингу The Economist за липень 2024 року.

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Згідно з даними видання вартість Біг Маку в Україні становить 118 гривень, тоді як у США він коштує 5,69 долара. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/долар. За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами світу у липні 2024 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. З січня 2024 року цей список залишився незмінним.

Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 41,8%), уругвайський песо (на 24,3%), норвезька крона (на 18,9%), аргентинський песо (на 15,0%), євро (на 6,5%) та британський фунт (на 3,6%).

Довідка Індекс Біг Маку був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС) та використовується як жартівливий показник вартості валюти. В основі дослідження лежить вартість бургера Біг Мак у мережі фастфудів McDonalds. Крім Індексу Біг Маку, у світі також існують Індекс лате та Індекс українського борщу. Індекс Біг Маку був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС) та використовується як жартівливий показник вартості валюти. В основі дослідження лежить вартість бургера Біг Мак у мережі фастфудів McDonalds. Крім Індексу Біг Маку, у світі також існують Індекс лате та Індекс українського борщу.

З відновленням роботи McDonald’s в Україні знову з’явилася можливість порахувати Індекс Біг Маку. Російський рубль, як і раніше, відсутній в індексі, оскільки McDonald's пішов з території РФ.

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