"Реальний" курс долара в Україні має становити 22 грн – індекс Біг-Мака

Відповідно до індексу Біг-Мака, опублікованого The Economist, гривня недооцінена на 47,5%

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Станом на липень 2025 року долар США в Україні має коштувати 22 грн, якщо оцінювати за індексом Біг-Мака. Про це свідчать оновлені дані The Economist.

Офіційний курс становить 41,81 грн за долар, що свідчить про значне знецінення національної валюти. За оцінкою Economist, гривня недооцінена на 47,5%.

Для розрахунку індексу Біг-Мака використовують ціну популярного бургера в McDonald’s. В Україні він коштує 132 грн, а в США – $6,01.

Якщо перерахувати ціну українського Біг-Мака у доларах за поточним курсом, то він коштує лише $3,16.

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Згідно із цим індексом, Україна опинилася серед країн із найбільш недооціненими валютами. Сильніше занижені валюти:

єгипетський фунт – недооцінений на 57,9%;

індонезійська рупія – 57,0%;

індійська рупія – 56,2%;

тайванський долар – 55,7%;

в'єтнамський донг – 51,6%;

філіппінське песо – 50,4%;

південноафриканський ранд – 49,8%.

Серед переоцінених валют лідирує швейцарський франк (+49,6%). Крім цього, вище за долар оцінені уругвайський песо (+29,6%), крони Норвегії (+22,1%), Швеції (+21,8%) та Данії (+16,6%), а також євро (+15,2%) і британський фунт (+13,5%).