"Реальний" курс долара в Україні має становити 22 грн – індекс Біг-Мака
Станом на липень 2025 року долар США в Україні має коштувати 22 грн, якщо оцінювати за індексом Біг-Мака. Про це свідчать оновлені дані The Economist.
Офіційний курс становить 41,81 грн за долар, що свідчить про значне знецінення національної валюти. За оцінкою Economist, гривня недооцінена на 47,5%.
Для розрахунку індексу Біг-Мака використовують ціну популярного бургера в McDonald’s. В Україні він коштує 132 грн, а в США – $6,01.
Якщо перерахувати ціну українського Біг-Мака у доларах за поточним курсом, то він коштує лише $3,16.
Згідно із цим індексом, Україна опинилася серед країн із найбільш недооціненими валютами. Сильніше занижені валюти:
- єгипетський фунт – недооцінений на 57,9%;
- індонезійська рупія – 57,0%;
- індійська рупія – 56,2%;
- тайванський долар – 55,7%;
- в'єтнамський донг – 51,6%;
- філіппінське песо – 50,4%;
- південноафриканський ранд – 49,8%.
Серед переоцінених валют лідирує швейцарський франк (+49,6%). Крім цього, вище за долар оцінені уругвайський песо (+29,6%), крони Норвегії (+22,1%), Швеції (+21,8%) та Данії (+16,6%), а також євро (+15,2%) і британський фунт (+13,5%).
- У серпні 2024 року, відповідно до цін Біг-Мака, офіційний курс мав би становити 20,74 грн/$.
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