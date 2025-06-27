РНБО: фінансування оборони буде основним пріоритетом держбюджету у 2026-2028 роках

РНБО визначилася з пропозиціями до бюджетної декларації на наступні три роки

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Фінансування національної безпеки і оборони буде основним пріоритетом державного бюджету України у 2026-2028 роках. Про це повідомляється в указі №433/2025 з пропозиціями РНБО до бюджетної декларації на наступні три роки.

Кабінету міністрів також доручили під час підготовки проєктів законів про державний бюджет протягом наступних трьох років закладати можливість корегування обсягів оборонних видатків залежно від воєнно-політичної ситуації.

РНБО доручила першочергово фінансувати розробку та закупівлю нових видів озброєння (ракетні системи, безпілотники, засоби ППО, артилерія, боєприпаси), підвищення спроможностей сил безпеки і оборони, посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури, зміцнення кібербезпеки та розвідувальних можливостей тощо.

Інші доручення уряду передбачають:

утримання особового складу силових структур та їх соціальне забезпечення;

за можливості – збільшення грошового забезпечення військовослужбовців і поліціянтів;

відновлення боргової стійкості держави;

залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги;

виплату одноразової грошової допомоги родичам загиблих військових;

відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів сил оборони;

надання підтримки оборонно-промислового комплексу.

Бюджетна декларація на 2026–2028 роки за законом повинна була бути схвалена Кабінетом міністрів не пізніше 1 червня, але цей термін другий рік поспіль порушується.

Причиною затримки Мінфін назвав співпрацю з місією МВФ, яка перебувала у Києві, а також підготовку бюджету за двома сценаріями: базовим, зі скороченням дефіциту бюджету та альтернативним, з урахуванням продовження бойових дій у 2026 році.