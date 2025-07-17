Антимонопольный комитет оштрафовал Радабанк на 8 млн грн

Регулятор наложил штраф на частный банк из Днепра за информационное нарушение

Отделение Радабанка в Днепре (фото - Википедия Alex Blokha)

Антимонопольный комитет Украины 17 июля оштрафовал АО "АБ "Радабанк" на 8,17 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Причиной штрафа стало то, что банк в неполном объеме подал Антимонопольному комитету информацию об обстоятельствах получения клиентом банковской гарантии.

Поскольку банк не выполнил законные требования регулятора, чем совершил нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, АМКУ наложил на Радабанк штраф.

Радабанк базируется в Днепре. Также филиалы банка (всего более 30) есть в Днепропетровской области, Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе, Тернополе, Черкассах, Виннице, Хмельницком, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Житомире, Николаеве. Основные акционеры банка – семья Городницких.