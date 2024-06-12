ФГВФЛ расширил список банков, через которые выплачивают деньги клиентам банков-банкротов

Фото: ФГВФЛ/Facebook

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) расширил до 15 количество банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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В список добавлены АО "АБ "Радабанк" и АО "А-Банк".

Вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) непосредственно в отделении одного из банков-агентов ФГВФЛ, предъявив паспорт или другой удостоверяющий личность документ и ИНН.

Это можно сделать и дистанционно, без физического посещения отделения банка.

Чтобы получить средства дистанционно, вкладчик может воспользоваться инструментом дистанционных онлайн-выплат в шести банках-агентах: ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Банк "Южный", ПУМБ, Таскомбанк.

Также можно подать заявление и получить возмещение на счет в банке-агенте через услугу "Возвращение вкладов" в приложении "Дия".

По состоянию на май 2024 года 40% всех выплат были произведены именно в онлайн-режиме, в частности, через услугу в Дие.

В ФГВФЛ напоминают, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.