В этом году в Украине стало существенно больше банкротов

В 2024 году дел о банкротстве людей увеличилось в 2,2 раза

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343 украинца подали на банкротство за первые 5 месяцев 2024 года. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на данные Верховного суда.

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За весь прошлый год этот статус приобрели 575 человек.

Всего с 2019 года было открыто 1993 дела о банкротстве украинцев. Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя банкротами через суд.

С тех пор количество желающих признать себя неплатежеспособным постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

Каждый второй банкрот – в возрасте от 25 до 45 лет: 58% или более 1,1 тыс. Треть банкротов старше 45 лет – 38,3% или 764 человека. Меньше всего банкротов среди молодежи до 25 лет – всего 3,7%.

Также 54% всех банкротов – мужчины, а 46% – женщины.

По словам юристов, судебная статистика не отражает реальное количество должников в затруднительном положении, которым помогла бы процедура банкротства.

"Эта процедура не известна и не распространена среди украинцев: это дорого, сложно и непонятно без помощи адвоката, на которого у должника уже просто может не стать средств... С другой стороны, гражданам тоже необходимо осознать, что эта процедура не о списании долгов, а о попытке найти согласие с кредиторами с помощью судебной процедуры и арбитражного управляющего", – отметил адвокат, арбитражный управляющий, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих, специалист по банкротству Денис Лихопек.

Верховная Рада разрешила физическим лицам приобретать статус банкрота еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работать уже в 2019 году. С тех пор человек, попавший в затруднительное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.