Цього року в Україні суттєво побільшало банкрутів

У 2024 році справ про банкрутство людей побільшало у 2,2 раза

Фото: depositphotos.com

343 українців подали на банкрутство за перші 5 місяців 2024 року. Це у 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Верховного суду.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За весь минулий рік цей статус набули 575 людини.

Загалом з 2019 року було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе банкрутами через суд.

Відтоді кількість тих, хто хотів визнати себе неплатоспроможним, постійно зростала: у 8,3 раза за 2020 рік та у 2,7 раза за 2021 рік.

Кожен другий банкрут – віком від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Третина банкрутів старша за 45 років – 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років – лише 3,7%.

Також 54% усіх банкрутів – чоловіки, а 46% – жінки.

За словами юристів, судова статистика не відбиває реальну кількість боржників у скрутному становищі, яким допомогла би процедура банкрутства.

"Ця процедура не є відомою та поширеною серед українців: це дорого, складно та незрозуміло без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів... З іншого боку, громадянам теж необхідно усвідомити, що ця процедура не про списання боргів, а про спробу знайти згоду з кредиторами за допомогою судової процедури та арбітражного керівника", – зазначив адвокат, арбітражний керівник, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керівників, фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок.

Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.