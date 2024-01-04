В США значительно выросло количество банкротств. Тенденция продолжиться в 2024 году

Рекорд банкротств в США был зафиксирован в 2019 году – 757 816 случаев

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Число заявлений о защите от банкротстве в США, включая коммерческую и личную неплатежеспособность, выросло на 18% в 2023 году до 445 186. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Epiq AACER, которая собирает данные о банкротствах.

Рост банкротств связан с высокими процентными ставками, ужесточением стандартов кредитования и сокращением денежной поддержки от государства, инициированной в период пандемии Covid-19.

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Рекорд банкротств в США был зафиксирован в 2019 году - 757 816 случаев.

В отчете Epiq AACER указано, что число заявок на реорганизацию бизнеса и защиту от банкротства в соответствии со Статьей 11 выросло на 72% до 6569. Число потребительских заявок выросло на 18% до 419 550.

"Мы ожидаем увеличение числа потребителей и коммерческих компаний, подающих заявления о защите от банкротства в 2024 году, учитывая прекращение стимулов периода пандемии, высокие процентные ставки, рост просроченных кредитов и почти исторический уровень задолженности домохозяйств", — прокомментировал Майкл Хантер, вице-президент Epiq AACER.

По данным Федеральной резервной системы Нью-Йорка, долг домохозяйств достиг рекордного уровня в $17,3 трлн в конце третьего квартала.

Ставки по ипотечным кредитам во второй половине прошлого года достигли самого высокого уровня с начала века.

К концу прошлого года стоимость заимствований несколько снизилась после того, как ФРС дала понять, что приближается к концу цикла повышения ставок и в 2024 году ставки будут снижаться.

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