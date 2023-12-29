Суд не позволил бывшему владельцу Дельта Банка Лагуну объявить себя банкротом
Хозяйственный суд Киева отказал бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в открытии производства по делу о личной неплатежеспособности. Об этом сообщается в судебном реестре.
В заявлении, поданном в суд в августе 2023 года, Лагун указал 7,69 млрд грн долгов, из них:
→ 5,54 млрд грн – перед Ощадбанком;
→ 1,42 млрд грн – перед Укрэксимбанком;
→ 318,58 млн грн – перед Министерством юстиции Беларуси;
→ 298,12 млн грн – перед Министерством юстиции Украины;
→ 114 млн грн – перед другими кредиторами.
Он подал план реструктуризации, предложив списать 75% долга, или более 5,8 млрд грн.
Суд решил, что прощение такой суммы "будет иметь крайне негативное влияние на уровень платежеспособности государственных банков", а это будет грозить всей банковской системе и экономике Украины, "которая и так беспощадно поражена в результате вооруженной агрессии Российской Федерации".
Кроме того, суд обратил внимание на то, что Лагун ни разу не явился на судебные заседания, так как проживает в Австрии.
В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева объявил бизнесмена в розыск по уголовному делу №761/8406/23, где он обвиняется по эпизоду о выводе из Дельта Банка более $76,5 млн.
"Учитывая несоответствие плана реструктуризации требованиям Кодекса Украины по процедурам банкротства, невыполнение требования определения суда должником, неявкой на судебные заседания, проживание должника за пределами Украины и тем, что он объявлен в розыск, что может свидетельствовать о недобросовестном поведении должника, суд не усматривает оснований для открытия производства по делу о неплатежеспособности", — говорится в постановлении.
В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка достигает 29,2 млрд грн, тогда как обязательства банка – 53,77 млрд грн.
- В 2019 году Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна почти на 20 млрд грн, его имущество было арестовано.
- Незадолго до начала полномасштабной войны стало известно, что Лагун якобы устроился экономистом в частной компании на зарплату 14 000 грн и весь доход перечисляет на погашение долга перед Ощадбанком.