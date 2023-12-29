Суд не позволил бывшему владельцу Дельта Банка Лагуну объявить себя банкротом

Николай Лагун из Австрии просил, чтобы ему простили почти 6 млрд грн долгов. Суд отказался это рассматривать

Николай Лагун (Фото: пресс-служба Дельта Банка)

Хозяйственный суд Киева отказал бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в открытии производства по делу о личной неплатежеспособности. Об этом сообщается в судебном реестре.

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В заявлении, поданном в суд в августе 2023 года, Лагун указал 7,69 млрд грн долгов, из них:

→ 5,54 млрд грн – перед Ощадбанком;

→ 1,42 млрд грн – перед Укрэксимбанком;

→ 318,58 млн грн – перед Министерством юстиции Беларуси;

→ 298,12 млн грн – перед Министерством юстиции Украины;

→ 114 млн грн – перед другими кредиторами.

Он подал план реструктуризации, предложив списать 75% долга, или более 5,8 млрд грн.

Суд решил, что прощение такой суммы "будет иметь крайне негативное влияние на уровень платежеспособности государственных банков", а это будет грозить всей банковской системе и экономике Украины, "которая и так беспощадно поражена в результате вооруженной агрессии Российской Федерации".

Кроме того, суд обратил внимание на то, что Лагун ни разу не явился на судебные заседания, так как проживает в Австрии.

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева объявил бизнесмена в розыск по уголовному делу №761/8406/23, где он обвиняется по эпизоду о выводе из Дельта Банка более $76,5 млн.

"Учитывая несоответствие плана реструктуризации требованиям Кодекса Украины по процедурам банкротства, невыполнение требования определения суда должником, неявкой на судебные заседания, проживание должника за пределами Украины и тем, что он объявлен в розыск, что может свидетельствовать о недобросовестном поведении должника, суд не усматривает оснований для открытия производства по делу о неплатежеспособности", — говорится в постановлении.

СПРАВКА. Дельта Банк – крупнейший банк-банкрот, оказавшийся в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации. С 2008 года до самого банкротства главой наблюдательного совета банка был Николай Лагун, которому принадлежали 70,61% акций финучреждения.



В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка достигает 29,2 млрд грн, тогда как обязательства банка – 53,77 млрд грн.