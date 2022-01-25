Экс-владелец Дельта Банка устроился на работу, чтобы 27 000 лет выплачивать долг Ощадбанку

Бывший собственник мажоритарного пакета Дельта Банка Николай Лагун устроился на работу экономистом в частной компании и 100% зарплаты перечисляет на погашение долга перед Ощадбанком в 4,5 млрд грн. Зарплата Лагуна в компании – 14 000 грн, и на погашение долга ему понадобится около 27 000 лет, говорится в расследовании Bihus.Info.

Перечисление зарплаты в счет погашения долга было одним из условий снятия временного запрета на выезд Лагуна из Украины, указывают авторы расследования.

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У Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации в октябре 2015 года. Николай Лагун уехал из Украины в 2015-м и вернулся весной 2020-го. Осенью прошлого года Лагун и несколько его бывших коллег из банка получили подозрения в растрате имущества, далее суд избрал для Лагуна меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

Лагуну также было запрещено выезжать из Украины, поскольку он имеет один из персональных долгов как бывший поручитель Дельта Банка перед государственным Ощадбанком (4,5 млрд грн). При этом все арестованное имущество банкира составляет 790 млн грн.

В конце ноября, когда мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще действовала, Печерский райсуд Киева разрешил Лагуну выезжать из Украины.

Оснований для этого было несколько. Первая – Лагун якобы является стороной или свидетелем в ряде судебных дел в Беларуси и Великобритании, а значит, ему необходимо присутствовать на зарубежных заседаниях. Вторая – Лагун якобы делает все возможное для выплаты Ощадбанку своего долга.

В январе съемочная группа Bihus.Info заметила Николая Лагуна на выходе из дорогого киевского ресторана, где бывшего банкира ожидала целая толпа охранников и кортеж из двух автомобилей.

Это наблюдение не коррелирует с заявленным в судах общим положением финансовых дел у Лагуна, отмечают авторы расследования.

В 2006 году Николай Лагун основал и возглавил Дельта Банк с уставным капиталом в $60 млн. В 2015 году самыми крупными акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации. По данным ФГВФЛ, за 2012-2013 годы из банка вывели около 4,5 млрд грн. 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано. В декабре 2020 года суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу.

В октябре 2021 года Офис генпрокурора совместно со следователями Нацполиции сообщили подозрение бывшему владельцу Дельта Банка в растрате 1 млрд грн. 26 ноября Печерский районный суд отменил временное ограничение Лагуну в праве выезда за пределы Украины.

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Роман Брыль

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