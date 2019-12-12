Дело на 700 млн. ФГВФЛ добился ареста имущества Лагуна

Северный апелляционный хозяйственный суд 10 декабря удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и арестовал активы, принадлежащие владельцу Дельта Банк Николаю Лагуну.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозсуда Киева от 2 декабря по делу о взыскании с Лагуна ущерба, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,3 млн грн, и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

"Это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Дело №910/7338/19 по иску ФГВФЛ о взыскании почти 700 млн грн по имущественному поручительству (земельные участки) было открыто 4 июля этого года.

По данным НБУ, на начало ноября долг Дельта Банка по кредитам рефинансирования составил - 5,8 млрд грн с учетом процентов.

11 ноября Северный апелляционный хозсуд принял решение в пользу Нацбанка о принудительном взыскании с Дельта Банка 924 млн грн залога по кредиту рефинансирования, выданного в 2014 году.