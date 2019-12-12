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Дело на 700 млн. ФГВФЛ добился ареста имущества Лагуна

Дело на 700 млн. ФГВФЛ добился ареста имущества Лагуна
12.12.2019, 11:17

Фонд гарантирования выиграл апелляцию по делу о взыскании с владельца Дельта Банка почти 700 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд 10 декабря удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и арестовал активы, принадлежащие владельцу Дельта Банк Николаю Лагуну.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозсуда Киева от 2 декабря по делу о взыскании с Лагуна ущерба, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,3 млн грн, и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.

"Это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

  • По данным ФГВФЛ, из Дельта Банка в 2012-2013 гг. вывели около 4,5 млрд грн. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц, превышает 38 млрд грн. В правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений. Главным акционером Дельта Банка был Николай Лагун. ФГВФЛ подал против него иск на 20 млрд грн.
  • Ликвидацию Дельта Банка продлили до 5 октября 2020 года.

 

 

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