Дело на 700 млн. ФГВФЛ добился ареста имущества Лагуна

Северный апелляционный хозяйственный суд 10 декабря удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и арестовал активы, принадлежащие владельцу Дельта Банк Николаю Лагуну.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозсуда Киева от 2 декабря по делу о взыскании с Лагуна ущерба, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,3 млн грн, и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания.
"Это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел", - говорится в сообщении ФГВФЛ.