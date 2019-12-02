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НБУ взыскал с обанкротившегося Дельта Банка 1 млрд грн рефинанса

НБУ взыскал с обанкротившегося Дельта Банка 1 млрд грн рефинанса
02.12.2019, 16:05

Дельта Банк - один из основных должников НБУ по кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) добился принудительного взыскания с Дельта Банка 924 млн грн залога по кредиту рефинансирования, выданного в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение 11 ноября принял Северный апелляционный хозсуд. Судебный спор по этому делу длился с 2017 года.

Залог по кредиту был в форме государственных ипотечных облигаций. После взыскания залога, НБУ сможет получить как номинал этих ценных бумаг, так и купонный доход - вместе это 1,072 млрд грн. Погашение по облигациям ожидается 18 ноября 2020 года.

Дельта Банк остается должным НБУ по кредитам рефинансирования еще 4,9 млрд грн. Он является одним из главных должников центробанка.

  • По данным Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), из Дельта Банка в 2012-2013 гг. вывели около 4,5 млрд грн. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц, превышает 38 млрд грн. В правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений. Главным акционером Дельта Банка был Николай Лагун. ФГВФЛ подал против него иск на 20 млрд грн.
  • Ликвидацию Дельта Банка продлили до 5 октября 2020 года.

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Дельта Банк НБУ кредит рефинансирования
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