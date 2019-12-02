НБУ взыскал с обанкротившегося Дельта Банка 1 млрд грн рефинанса

Национальный банк Украины (НБУ) добился принудительного взыскания с Дельта Банка 924 млн грн залога по кредиту рефинансирования, выданного в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение 11 ноября принял Северный апелляционный хозсуд. Судебный спор по этому делу длился с 2017 года.

Залог по кредиту был в форме государственных ипотечных облигаций. После взыскания залога, НБУ сможет получить как номинал этих ценных бумаг, так и купонный доход - вместе это 1,072 млрд грн. Погашение по облигациям ожидается 18 ноября 2020 года.

Дельта Банк остается должным НБУ по кредитам рефинансирования еще 4,9 млрд грн. Он является одним из главных должников центробанка.