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08.04.2019, 18:02

Ликвидацию Дельта Банка продлили

Ликвидацию Дельта Банка продлили

ФГВФЛ продлил ликвидацию Дельта Банка до октября 2020 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение от 4 апреля 2019 года №772 о продлении сроков ликвидации АО Дельта Банк на один год с 5 октября 2019 года до 4 октября 2020 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно решению, на этот же срок продлены и полномочия ликвидатора АО Дельта Банк ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Кадырову Владиславу.

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Напомним, что в течение 2012-2013 годов с помощью подставных лиц из Дельта Банка вывели 4,5 млрд грн. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц, превышает 38 млрд грн. По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений. В 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 - бывшие должностные лица банка. Как отмечают в ФГВФЛ, вкладчикам АО Дельта Банк Фонд выплатил 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 11 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в феврале ФГВФЛ продал активы 21 банка-банкрота, в том числе активы Дельта Банка на сумму 66,01 млн грн.

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Теги: фгвфл, Дельта Банк, ликвидация банка
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