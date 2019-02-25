Фонд гарантирования вкладов продал активы 21 банка-банкрота

На прошлой неделе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы 21 неплатежеспособного банка на общую сумму 255,36 млн грн, сообщает пресс-служба фонда.

Как говорится в сообщении, на сумму 139,81 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 47,12 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того 0,28 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков; 67,84 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками; 0,01 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права"; 0,15 млн грн - от продажи монет и банковских металлов; 0,15 млн грн - от продажи других активов (недостачи, бланки, нематериальные активы и др.).

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В частности течение прошедшей недели были проданы активы таких банков:

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Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: Родовид Банка, ВиЭйБи Банка, Банка Михайловский, ВБР, ИМЭКСБанка, АБ Столичный, банка ТРАСТ, банка Киевская Русь, КБ Аксиома, Дельта Банка, Банка Национальный Кредит.

Напомним, что ФГВФЛ может лишиться активов на 54 млрд грн, так как 10 банков ожидают вердикта Верховного суда в делах по оспариванию неплатежеспособности.

Ранее сообщалось, что Украина пообещала наказать экс-владельцев обанкротившихся банков и вернуть выведенные активы, чтобы получить поддержку МВФ.