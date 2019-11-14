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Бахматюк, Фирташ, Жеваго, Лагун. НБУ назвал основных должников

Бахматюк, Фирташ, Жеваго, Лагун. НБУ назвал основных должников
14.11.2019, 17:03

Общий долг банков-банкротов перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 46 млрд грн

На начало ноября общий долг банков-банкротов перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования составил 46 млрд грн с учетом процентов. 

Как сообщает пресс-служба НБУ, почти четверть суммы - это задолженность банков одного человека - Олега Бахматюка. Его два банка: VAB Банк и банк Финансовая инициатива должны НБУ 10,6 млрд грн.

Задолженность других банков меньше: Надра Дмитрия Фирташа – 10,4 млрд грн; Финансы и Кредит Константина Жеваго - 6,7 млрд грн; Дельта Банк Николая Лагуна - 5,8 млрд грн; Имэксбанк Леонида Климова - 3,3 млрд грн.

Отдельно в НБУ выделяют задолженность ПриватБанка, за погашение которой поручился Игорь Коломойский, - 7,7 млрд грн.

"Это задолженность исключительно перед Национальным банком. Общая задолженность некоторых из этих лиц перед кредиторами и государством значительно больше", - подчеркивают в НБУ.

Регулятор отмечают, что для погашения этих долгов НБУ работает над взысканием средств, как с самих владельцев этих банков, так и с подконтрольных им компаний. "Поскольку они предоставили личные и имущественные поручительства, то есть гарантировали, что эти долги будут погашены", - говорится в сообщении.

В частности против Коломойского и его компаний подано более 140 исков; против Бахматюка и его компаний - более 50 исков; против Жеваго и его компаний - 30 исков; Николая Лагуна и его компаний - 10 исков; Климова и его компаний - 7 исков.

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При этом в Нацбанке говорят, что большинство судебных процессов тянутся годами, а если какой-то процесс удается выиграть, то экс-владельцы "всячески препятствуют исполнению решения судов, а реализации активов Государственной исполнительной службой происходит медленно".

О причинах вывода банков с рынка, можно узнать на сайте "Большое банковское очищение", а о судебных процессах - в проекте НБУ "НеПриватный шторм".

  • По данным Фонда гарантирования вкладов, банки-банкроты причинили государству ущерб около 400 млрд. При этом, как отметила главы ФГВФЛ Светлана Рекрут, возместить удалось несколько сотен миллионов.

Подробнее о деле Жеваго:  Тема дня: Жеваго в розыске. Олигарх реально может оказаться за решеткой? Разбор

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НБУ Финансы и Кредит банки-банкроты VAB Банк
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