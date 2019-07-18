Дело Дельта Банка: ФГВФЛ подал многомиллиардный иск к Лагуну

Хозяйственный суд Киева 18 июня открыл производство по делу №910/7186/19 по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к бывшему мажоритарному акционеру Дельта Банка и главе его наблюдательного совета Николаю Лагуну о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

Ответчиками по этому делу выступают также экс-члены правления и наблюдательного совета Дельта Банка: Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и др.

Ранее ФГВФЛ оценивал возможные потери кредиторов Дельта Банка "в результате доведения его до банкротства" на сумму не менее 24,5 млрд грн. При этом в Фонде заявляли, что рыночная стоимость активов банка была определена независимыми оценщиками на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной "на бумаге" на 01.01.2017 г. (94,27 млрд грн).

На 1 июня 2019 года вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,74 млрд грн (96,9% запланированных выплат). К середине марта 2018 года долг банка по рефинансированию составил 8 млрд грн.

Ранее ФГВФЛ подал в суд на Лагуна иск почти 700 млн грн за "ущерб, причиненный юридическому лицу его должностным лицом". Эти деньги Фонд включит в ликвидационный баланса Дельта Банка.

Ранее сообщалось, что ликвидацию Дельта Банка продлили до 5 октября 2020 года.

Напомним, что в течение 2012-2013 годов с помощью подставных лиц из Дельта Банка вывели 4,5 млрд грн. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц, превышает 38 млрд грн. По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений. В 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 - бывшие должностные лица банка. Как отмечают в ФГВФЛ, вкладчикам АО Дельта Банк Фонд выплатил 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 11 млрд грн.