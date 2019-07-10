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10.07.2019, 15:23

Новый иск к Николаю Лагуну. От ФГФВЛ по Дельта Банку

Новый иск к Николаю Лагуну. От ФГФВЛ по Дельта Банку

Фонд гарантирования вкладов подал в суд на бывшего владельца банка и хочет взыскать с Лагуна почти 700 млн грн

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу №910/7338/19 по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к Николаю Лагуну о взыскании 691,3 млн грн за "ущерб, причиненный юридическому лицу его должностным лицом". Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ФГВФЛ констатировал, что заявленные денежные требования будут включены в ликвидационный баланс Дельта Банка.

По данным НБУ, на середину марта 2018 года долг Дельта Банка по рефинансированию составил 8 млрд грн. В 2016 году Нацбанк сообщал о попытках взыскать с Лагуна 767 млн ​​грн по имущественному поручительству (земельные участки).

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2019 года вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 15,7 млрд грн (всего эти выплаты составят 16,2 млрд грн).

Ранее сообщалось, что ликвидацию Дельта Банка продлили до 5 октября 2020 года.

Напомним, что в течение 2012-2013 годов с помощью подставных лиц из Дельта Банка вывели 4,5 млрд грн. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц, превышает 38 млрд грн. По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений. В 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 - бывшие должностные лица банка. Как отмечают в ФГВФЛ, вкладчикам АО Дельта Банк Фонд выплатил 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 11 млрд грн.

В феврале ФГВФЛ продал активы 21 банка-банкрота, в том числе активы Дельта Банка на сумму 66,01 млн грн. А 9 июля Нацбанк отменил решение по согласованию продажи пула активов Дельта Банка Андрею Веревскому7 июня состоялись торги, на которых Финансовая компания Скай, принадлежащая Веревскому, приобрела пул по цене 182,5 млн грн, тогда как начальная цена лота составляла 868,8 млн грн. 

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Теги: Николай Лагун, суд, фгвфл, Дельта Банк
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