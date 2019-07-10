Новый иск к Николаю Лагуну. От ФГФВЛ по Дельта Банку

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу №910/7338/19 по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к Николаю Лагуну о взыскании 691,3 млн грн за "ущерб, причиненный юридическому лицу его должностным лицом". Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ФГВФЛ констатировал, что заявленные денежные требования будут включены в ликвидационный баланс Дельта Банка.

По данным НБУ, на середину марта 2018 года долг Дельта Банка по рефинансированию составил 8 млрд грн. В 2016 году Нацбанк сообщал о попытках взыскать с Лагуна 767 млн ​​грн по имущественному поручительству (земельные участки).

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2019 года вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 15,7 млрд грн (всего эти выплаты составят 16,2 млрд грн).

Ранее сообщалось, что ликвидацию Дельта Банка продлили до 5 октября 2020 года.

Напомним, что в течение 2012-2013 годов с помощью подставных лиц из Дельта Банка вывели 4,5 млрд грн. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц, превышает 38 млрд грн. По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений. В 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 - бывшие должностные лица банка. Как отмечают в ФГВФЛ, вкладчикам АО Дельта Банк Фонд выплатил 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 11 млрд грн.

В феврале ФГВФЛ продал активы 21 банка-банкрота, в том числе активы Дельта Банка на сумму 66,01 млн грн. А 9 июля Нацбанк отменил решение по согласованию продажи пула активов Дельта Банка Андрею Веревскому. 7 июня состоялись торги, на которых Финансовая компания Скай, принадлежащая Веревскому, приобрела пул по цене 182,5 млн грн, тогда как начальная цена лота составляла 868,8 млн грн.